SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta terça (20), em segunda e definitiva votação, um projeto de lei que modifica o zoneamento da capital paulista e permite o prolongamento da marginal Pinheiros em oito quilômetros. O texto, que agora segue para sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB), recebeu 44 votos favoráveis e seis contrários.

A área que deve sofrer intervenções fica entre o complexo viário João Dias e a ponte Vitorino Goulart da Silva, na orla do rio Jurubatuba, e passa pelo bairro de Interlagos, na zona sul da capital.

O texto diz que a construção de um novo trecho da marginal deve estar próximo a linhas de transporte coletivo, como trem, metrô, monotrilho e VLT (veículo leve sobre trilhos). A região hoje é atendida pela linha 9-esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

As áreas remanescentes da construção do prolongamento da marginal devem agora ser classificadas como ZEM (Zona Eixo de Estruturação Metropolitana), onde é permitida alta densidade demográfica e, portanto, a construção de prédios mais altos. Essas regras, que visam atrair o investimento de construtoras, hoje já são aplicadas no entorno das marginais Tietê e Pinheiros, mas não na região do futuro trecho.

A votação em segundo turno ocorreu quatro dias após os vereadores aprovarem a proposta em plenário pela primeira vez. As regras que permitem o prolongamento da marginal, no entanto, foram incluídas há menos de dez dias no projeto de lei, que originalmente tratava da prorrogação de prazo para regularizar imóveis industriais.

Conforme o texto aprovado, indústrias instaladas na cidade de São Paulo até 31 de julho de 2014, data da última revisão do Plano Diretor, terão até o fim do ano que vem para fazer a regularização do imóvel. Essa proposta é de autoria do vereador Paulo Frange (PTB), e o prolongamento da marginal Pinheiros foi incluído no projeto a pedido da liderança do governo na Câmara Municipal.