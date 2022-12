SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Balneário Camboriú ficou com várias regiões debaixo d'água após as fortes chuvas que atingiram Santa Catarina.

Segundo boletim divulgado nesta quarta-feira (21), às 11h, pelo governo estadual, 10 registraram ocorrências por conta dos temporais e três estão em estado de emergência.

Segundo a Defesa Civil, Santa Catarina tem 43 pessoas desabrigadas -33 em Balneário Camboriú e 10 em Barra Velha - e mais 22 desalojados, sendo 20 em Camboriú e dois em Barra Velha.

Em Balneário Piçarra, os temporais causaram danos nos sistemas de abastecimento. A captação e a estação de tratamento de água da Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) estão alagadas, com redução do fornecimento nos bairros de Morretes e Nossa Senhora da Conceição.

Devido à situação, a companhia pede a economia de água em todas as regiões da cidade, para que o abastecimento possa ser mantido com manobras operacionais até regularização do sistema.

Na região metropolitana de Florianópolis, o município de Águas Mornas, que ontem apresentou redução no abastecimento, está com fornecimento de água recuperado.

Previsão do tempo em Santa Catarina

Dados meteorológicos apontam o enfraquecimento das chuvas nesta quarta-feira e na quinta-feira.

Nas áreas litorâneas e no Vale do Itajaí, a circulação marítima ainda provoca pancadas rápidas, mas elas se intercalam com períodos de trégua. Já dos planaltos a oeste do estado, o sol aparece entre nuvens.

Por conta das chuvas dos últimos dias, ainda há risco para ocorrências como deslizamentos.

Na sexta-feira (23), a previsão é que a circulação marítima continue perdendo forças, mas ainda provocando chuvas e variação de nuvens entre a região metropolitana de Florianópolis, o Vale do Itajaí e o litoral norte.

As cidades em estado de emergência são:

- Balneário Camboriú

- Barra do Sul

- Navegantes

As que tiveram registros de ocorrência foram:

- Balneário Camboriú

- Ilhota

- Itapema

- Jaraguá do Sul

- Luiz Alves

- Penha

- Pomerode

- Porto Belo

- São José do Cerrito

- Tigrinhos