SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingem o estado do Espírito Santo nas últimas semanas derrubaram o muro de um cemitério às margens do rio Doce, deixando os jazigos próximos a um despenhadeiro.

O muro do cemitério Nossa Senhora da Conceição, localizado na cidade de Linhares (139 km de Vitória), caiu há cerca de 15 dias. Nenhum jazigo caiu no curso do rio Doce, de acordo com a prefeitura.

O município informou que, "desde a ocorrência, as equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e da Defesa Civil Municipal monitoram a área e estudam as medidas que serão adotadas para evitar novos deslizamentos".

Fortes chuvas atingem o Espírito Santo desde o início do mês. Nos últimos dias, os temporais obrigaram mais de 1.300 pessoas a deixarem suas casas no estado --971 estão desalojadas, ou seja, temporariamente fora de suas casas, e 377 tiveram seus imóveis condenados e estão desabrigadas.

Ao menos 11 municípios capixabas registraram ocorrências de desabamentos, deslizamentos, enchentes e quedas de barreiras. Também houve rompimentos de barragens nas cidades de São Matheus, Jaguaré e Nova Venécia. Não há registro de feridos, mortos ou desaparecidos.

Na segunda-feira (19), a BR-101 foi interditada na altura de São Mateus, no norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista cedeu no km 71 e não há previsão de liberação.

Em Minas Gerais, estado também atingido pelas chuvas, subiu para 96 o número de municípios que decretaram situação de emergência, segundo boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, ligado ao governo do estado.

Os temporais causaram oito mortes e deixaram 1.257 pessoas desabrigadas e outras 4.469 desalojadas no estado.

Os estragos são menores que os do mesmo período do ano passado, quando 450 cidades decretaram situação de emergência em decorrência das chuvas, deixando cerca de 60 mil pessoas desalojadas e 9,5 mil desabrigados.

De acordo com a Defesa Civil, 17 pessoas foram tiradas de forma preventiva de suas casas nesta terça-feira na cidade de Presidente Juscelino devido ao risco de alagamento.

Em Jampruca, vários pontos do município foram alagados devido ao transbordamento do rio Itambacuri após uma noite de chuvas intensas Duas pessoas ficaram desabrigadas e 29 desalojadas.

Nesta quarta-feira (21), o tempo segue instável em todas as regiões do estado de Minas Gerais, de acordo com a Defesa Civil. Há chances de chuva forte e volumosa nas regiões metropolitana de Belo Horizonte, Rio Doce, Vale do Aço, Centro e Noroeste mineiro.