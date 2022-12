SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Natal deste ano deve ser chuvoso e com temperaturas mais amenas em grande parte do Brasil. A expectativa segue a tendência da previsão para o verão, estação que teve início nesta quarta-feira (21), forçando o uso de casacos e guarda-chuva, ao contrário dos esperados óculos de sol e protetor solar.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), ao menos a primeira semana do verão --que abrange o Natal-- deve manter essa característica atípica de temperaturas mais amenas e grandes acumulados de chuva.

Segundo a Climatempo, o que vem causando essa condição é a atuação de uma ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul).

"Esse é um sistema meteorológico típico do final da primavera e do verão, que causa a chuva volumosa por vários dias consecutivos em muitas áreas do país. A ZCAS é um corredor de umidade reforçado por frentes frias que ficam próximas da costa da região Sudeste do Brasil. A primeira ZCAS da primavera de 2022 se organizou no começo da segunda quinzena de novembro. Na segunda quinzena de dezembro tivemos o segundo evento de ZCAS da primavera", explicou a Climatempo.

Ainda segundo a Climatempo, os dois episódios provocaram chuva volumosa nos mesmos locais, como áreas de Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro, e também em áreas de Tocantins Pará, Amazonas, Mato Grosso e Goiás.

De acordo com levantamento do Inmet, todas as regiões do Brasil devem ter registro de precipitações no Natal conforme abaixo:

NORTE

No Norte, podem ocorrer volumes de chuva maiores que 50 mm em áreas do centro-sul do Amazonas, leste da Acre e grande parte de Rondônia, com volumes que podem ultrapassar 150 mm no extremo sul do Pará e no Tocantins.

Em Roraima, não há previsão de chuvas e nas demais áreas os volumes de chuva ficarão em torno de 30 mm.

NORDESTE

Os maiores acumulados devem ficar concentrados no sul do Maranhão e no Piauí, com volumes maiores que 50 mm, além de áreas do oeste da Bahia, onde há previsão de acumulados maiores que 80 mm.

Já no sul da Bahia podem ocorrer grandes volumes.

Em áreas centrais do Maranhão, Piauí e oeste de Pernambuco, as precipitações ficarão em torno de 30 mm e nas demais áreas haverá predomínio de tempo seco.

CENTRO-OESTE

Nessa região também é esperado grandes volumes de chuva, de cerca de 80 mm, em especial na parte central e norte de Mato Grosso e Goiás, enquanto em localidades ao sul destes estados os volumes podem ficar abaixo de 60 mm.

SUDESTE

O centro e o norte de Minas Gerais e grande parte do Espírito Santo devem receber a maior concentração de chuva, totalizando 150 mm. No leste de São Paulo, Rio de Janeiro e Triângulo Mineiro, os acumulados serão maiores que 50 mm, enquanto no sul de Minas Gerais os volumes podem ficar em torno de 30 mm. Nas demais áreas, há previsão de baixos acumulados de chuva que não devem ultrapassar 20 mm.

SUL

No sul, os volumes de chuva podem ultrapassar 50 mm no litoral de Santa Catarina e do Paraná. Nas demais áreas são esperadas pancadas de chuva.

CAPITAIS

Em Boa Vista, o Natal será com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura fica entre 23ºC e 34ºC.

Manaus tem a mesma condição para precipitações e temperaturas entre 25ºC e 33ºC.

Em Rio Branco, a data também será sob chuva e trovoadas, com temperaturas entre 24ºC e 32ºC.

As mesmas condições são previstas para Porto Velho, e temperaturas oscilando entre 25ºC e 32ºC.

Macapá terá temperatura mínima de 23ºC e máxima de 30ºC, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Belém continua com as mesmas condições e temperatura entre 24ºC e 32ºC.

Cuiabá também terá pancadas de chuva e trovoadas e temperaturas entre 25º e 34ºC.

Em Campo Grande, as previsões são as mesmas, com temperatura entre 21ºC e 32ºC.

Goiânia terá temperatura entre 20ºC e 26ºC e pancadas de chuva com trovoadas.

Brasília também terá chuva e temperatura entre 17ºC e 26ºC.

Palmas segue a tendência com pancadas de chuva e temperatura mínima de 22ºC e máxima de 29ºC.

São Luís tem previsão de temperatura entre 25ºC e 31ºC, com pancadas de chuva.

Teresina tem a mesma previsão, mas temperatura oscilando entre 24ºC e 30ºC.

Fortaleza terá chuva isolada, com os termômetros marcando entre 24ºC e 32ºC.

Natal também terá muitas nuvens e chuva isolada, com temperatura entre 25ºC e 31ºC.

Recife segue a mesma condição, com temperatura entre 25ºC e 30ºC.

João Pessoa terá chuva isolada e temperatura entre 24ºC e 32ºC

Maceió terá chuva isolada, muitas nuvens e termômetros marcando entre 23ºC e 31ºC.

Aracaju terá um Natal com pancadas de chuva isoladas e termômetros marcando entre 25ºC e 29ºC.

Salvador terá trovoadas, nuvens e pancadas de chuva. A temperatura oscila entre 25ºC e 29ºC.

Vitória segue a mesma tendência de chuvas, mas com temperatura 20ºC e 26ºC.

Belo Horizonte, que tem sofrido com as precipitações nas últimas semanas, também terá pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura fica entre 16ºC e 28ºC.

No Rio de Janeiro também haverá chuva e a temperatura fica entre 19ºC e 29ºC.

São Paulo segue a mesma tendência, com temperaturas entre 16ºC e 28ºC.

Curitiba ficará nublada, com pancadas de chuva e temperatura entre 13ºC e 28ºC.

Florianópolis também terá pancadas de chuva e temperatura oscilando entre 20ºC e 27ºC.

Porto Alegre terá temperatura entre 21ºC e 31ºC e muitas nuvens, mas não há previsão de chuva.