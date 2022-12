SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Faperj (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) e o Instituto Serrapilheira vão lançar em janeiro de 2023 um edital com oferta de bolsas para cientistas negros e indígenas.

Os oito candidatos selecionados vão trabalhar como pós-doutorandos e receber uma bolsa mensal de R$ 8.000, além de até R$ 700 mil para o financiamento da pesquisa durante três anos, renováveis por mais dois anos.

Também serão disponibilizados R$ 100 mil para integração e formação de pessoas de grupos sub-representados nas equipes de pesquisa.

Para participar, o candidato deverá ter concluído o doutorado em qualquer área do conhecimento científico entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2022 --o prazo é estendido em até dois anos para mulheres com filhos.

Outros critérios são: não ter nenhum tipo de vínculo empregatício com instituições de ciência e tecnologia, apresentar um projeto no campo da ecologia e indicar o grupo de pesquisa que irá integrar.

As inscrições poderão ser feitas entre 21 de março e 24 de abril de 2023, e a seleção acontecerá em duas etapas: análise da pré-proposta e da proposta completa. A avaliação será conduzida por cientistas de instituições internacionais.

Segundo os idealizadores, um dos objetivos da iniciativa é estimular o intercâmbio de ideias entre cientistas da área de ecologia. Para tanto, os candidatos selecionados vão integrar grupos de pesquisa do estado do Rio de Janeiro nos quais nunca tenham atuado.

Outra meta é promover novas linhas de pesquisa em ecologia, contribuindo para desenvolver o potencial de liderança do Brasil no combate à crise climática.