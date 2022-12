SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com alto do volume e chuvas e risco de queda de barreiras, a pista antiga da Tamoios, rodovia que leva até o litoral norte, foi totalmente interditada no trecho de serra por volta das 9h40 desta quinta (22). Segundo a concessionária, não há previsão de liberação.

O bloqueio da pista faz parte de um protocolo de segurança que prevê a interdição da via caso chova um acumulado de 100 mm num intervalo de 72 horas, o que pode causar deslizamentos de terra.

A descida e a subida pelo trecho de serra estão sendo feitas pela pista nova. Segundo a concessionária, a via está operando com sistema pare e siga, que alterna a passagem dos veículos entre o sentido litoral e o sentido de São José dos Campos.

As equipes da concessionária, junto com agentes da Polícia Militar Rodoviária, orientam os veículos no km 64, para quem vai ao litoral, e no km 82, em, Caraguatatuba, no sentido de São José dos Campos.

O tempo de espera previsto é de 1h30, de acordo com a concessionária.

Interditada desde ontem por risco de queda de barreira, a rodovia Rio-Santos foi liberada nos dois sentidos na manhã desta quinta (22). Elas estava bloqueada entre o km 35, próximo à praia de Itamambuca, em Ubatuba, e o km 591, na região de Patrimônio, em Paraty (RJ).