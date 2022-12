SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 50 gatos resgatados em áreas afetadas pelo rompimento das barragens em Brumadinho (MG) estão sob a tutela da Vale aguardando um novo lar. Para estimular a adoção responsável, o abrigo gerido pela empresa usou inteligência artificial para fazer avatares realistas dos bichanos.

Quem se interessar pelas estrelas do ensaio fotográfico "em outra dimensão", pode acessar a página do projeto no site da Vale, lá estão fotos e a descrição do porte e do perfil dos animais disponíveis para adoção.

"Os avatares superaram nossas expectativas. A intenção com o ensaio é gerar interesse pela adoção responsável de uma forma lúdica e divertida", diz em nota Magda Castro, supervisora de fauna da Vale.

No total, a Vale tem 293 animais para adoção, 238 cães e 55 gatos. Dos animais domésticos cuidados pela empresa desde 2019, data da tragédia, 443 foram adotados, 302 cães e 141 gatos.

Segundo nota, a iniciativa é parte dos compromissos apresentados pela companhia aos órgãos públicos e, em este ano 53 cães e 11 gatos foram encaminhados a seus novos lares.

No processo de adoção, o candidato a tutor precisa preencher um formulário de interesse e aguardar o retorno da equipe. A empresa afirma que acompanha o pet ao longo dos seis primeiros meses.