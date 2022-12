- Detectores de metais reforçam segurança no réveillon de Copacabana

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que instalará grades de proteção nas ruas que dão acesso à orla de Copacabana, onde haverá a tradicional festa da virada de ano carioca. Ao longo dessas grades, haverá 16 locais de revista onde policiais militares usarão detectores de metal.



O objetivo é coibir o acesso de pessoas com armas de fogo e objetos perfurocortantes em geral. A estratégia é a mesma que foi usada no carnaval de 2020, quando as revistas com detectores de metal evitaram a entrada de cerca de 250 facas, tesouras e estiletes na área de desfiles de megablocos.



Além disso, a Polícia Militar informou que usará 30 torres de observação com 1,2 metro de altura, que, posicionadas no calçadão e na areia, permitirão maior vigilância dos agentes de segurança.



Os policiais também usarão quadriciclos para deslocamento mais rápido e instalarão cinco tendas nas faixas de areia. O maior contingente policial será destacado para o período entre as 14h de (31) e as 4h de (1º).

Copacabana | detector de metais | Esquema de Segurança | Geral | Réveillon