SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Professores e demais servidores da rede estadual de São Paulo vão receber na próxima quinta-feira (29) uma bonificação pelos serviços prestados em 2021. Segundo a Secretaria Estadual da Educação (Seduc), um total de R$ 193 milhões será dividido entre os 116 mil funcionários.

O pagamento médio será de R$ 1.400 por servidor. O cálculo para definir o valor individual leva em consideração o desempenho obtido pela escola onde o funcionário está alocado na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2021.

O nível socioeconômico e a assiduidade de cada profissional são pontos que também serão considerados.

A pasta ressalta que São Paulo obteve uma melhora no Ideb de 2021, atingindo a marca de 4,4 pontos ante a marca de 4,3 registrada na avaliação de 2019 no ensino médio. Também houve uma leve melhora nos anos finais do ensino fundamental, de 5,2 para 5,3.

Por outro lado, nos anos iniciais do fundamental, o desempenho baixou de 6,6 em 2019 para 6,1 em 2021.

Em nota, o secretário de Educação, Hubert Alquéres, afirma que o ritmo de aprendizagem da rede estadual sofreu com a pandemia de Covid no ano anterior. Por conta das medidas restritivas, aulas presenciais foram suspensas por alguns meses.

"No ano passado ainda sofremos com resquícios da pandemia, mas a rede estadual mais uma vez se provou resiliente e atingimos resultados consideráveis no Ideb, que foram a base para o cálculo desta bonificação que é extremamente merecida pelos nossos servidores", disse Alquéres.

O valor de R$ 193 milhões que será pago neste ano é mais baixo se comparado ao oferecido pelo governo em 2020. Na ocasião, a Seduc destinou R$ 350 milhões para 166 mil servidores --média de R$ 2.000 mil para cada um, distribuídos com base nas notas do Ideb de 2019.