SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo afirma que mais de 100 mil uniformes e kits de material escolar para estudantes da rede municipal já foram vendidas por meio de créditos disponibilizados pela gestão da cidade. O acesso a esses benefícios pôde ser feito no último dia 12. O objetivo é que as famílias possam fazer as compras com antecedência.

Os responsáveis pelos alunos podem escolher os itens necessários dentro dos kits e dos valores disponibilizados. Para a compra de uniforme, por exemplo, o valor do benefício é de R$ R$ 573. Para o material escolar do fundamental, o crédito é R$ R$ 201.