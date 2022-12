SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) elegeu o advogado Guilherme Ziliani Carnelós, sócio do escritório Rahal, Carnelós e Vargas do Amaral Advogados, como o seu novo presidente. Seu mandato durará até 2025.

Já a vice-presidência da instituição será ocupada no próximo triênio pela advogada e coordenadora do núcleo de enfrentamento à violência institucional da Comissão de Direitos Humanos da OAB-SP, Priscila Pamela dos Santos.

Os advogados Roberto Garcia e Fábio Tofic Simantob, por sua vez, foram conduzidos respectivamente à presidência e à vice-presidência do Conselho Deliberativo do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, fundado pelo ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos (1935-2014).