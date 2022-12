SÃO PAULOS, SP (FOLHAPRESS) - Os corpos de quatro pessoas da mesma família que morreram afogadas no sábado (24), véspera de Natal, em Dois Córregos (SP), serão sepultados nesta segunda-feira (26) em Sumaré, na região de Campinas.

As vítimas são avó, mãe e duas filhas de 9 e 3 anos. A quinta vítima do afogamento, pai das duas crianças, teve o corpo encontrado na tarde deste domingo (25) e ainda não foi liberado pelo IML (Instituto Médico Legal) de Jaú, para onde todos foram levados.

A família viajou de Sumaré, onde morava, para passar o Natal em um rancho à beira do rio Tietê, no interior de São Paulo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma das crianças se afogou ao entrar no rio e os demais integrantes da família tentaram socorrê-la, mas também não conseguiram sair e morreram.

A avó, a mãe e as duas meninas foram retiradas do rio no sábado. Os bombeiros fizeram buscas para encontrar o corpo do pai, o que ocorreu neste domingo.

Os mortos são Denise Aparecida Dias da Silva, 51, Cynthia Silva dos Santos, 25 anos, Kervellin Wallace da Silva, 29, Nicolly Luize Dias da Silva, 9, e Emily Camile Dias da Silva, 3.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Sumaré, Willian Souza (PT), o Legislativo e a Prefeitura de Sumaré ofereceram assistência aos familiares das vítimas.