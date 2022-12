SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A última semana de 2022 deve ter pancadas de chuva e leve queda na temperatura na cidade de São Paulo e no litoral paulista. A previsão é que esta segunda-feira (26) comece com tempo mais ensolarado, mas o céu deve ficar nublado já nos próximos dias.

Na capital, a segunda deve ter sol entre nuvens pela manhã. A temperatura varia de 18°C a 28°C e, como em um dia típico de verão, pancadas de chuva e trovoadas isoladas são esperadas para o período entre a tarde e a noite. Há chance de formação de alagamentos.

O tempo fecha já na terça (27) na cidade de São Paulo, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), com mínima de 19°C e máxima de 26°C, e o céu deve permanecer nublado ao menos até quinta (29).

Quem estiver na Baixada Santista e no litoral norte do estado deve encontrar clima semelhante. Haverá sol entre nuvens e pancadas de chuva isoladas a qualquer hora do dia nesta segunda-feira, com tempo nublado a partir de quarta (28).

Segundo a agência Climatempo, a ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) deve se formar entre a noite de quarta e a manhã de quinta-feira, intensificando as chuvas e provocando leve queda nas temperaturas. A previsão indica mínima de 20°C até quarta em todo o litoral, mas a temperatura cai um pouco a partir de quinta, com mínima de 17°C.

O volume de chuvas na capital e no litoral paulista aumenta com a formação da zona de convergência, porém ainda ficará abaixo de outras regiões que já enfrentam fortes temporais, como o norte de Minas Gerais e o Espírito Santo.

Na quinta, quando a chuva deve se intensificar, a precipitação pode chegar a 50 mm em Santos --mais do que o registrado em qualquer dia de dezembro.

No Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira, bem como no sul de Minas, pode haver tempestades com alto volume de chuvas e rajadas de vento, aumentando o risco de alagamentos e deslizamentos de terra nessas localidades.

A chuva persistente e as temperaturas ligeiramente mais baixas devem marcar este verão. A estação começou na última quarta-feira (21) sem o calorão esperado para esta época do ano.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, o verão na capital deve ser marcado por chuvas irregulares, e a expectativa é que o volume de água fique próximo ao esperado para o período.