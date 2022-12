SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou que a secretária de Educação do estado será comandada por Rossieli Soares em seu próximo mandato.

Rossieli foi ministro da Educação em 2018, no governo de Michel Temer (MDB). Foi também secretário de Educação do estado de São Paulo e do Amazonas.

O anúncio foi feito nas redes sociais na noite desta segunda-feira (26) e Barbalho destacou a experiência do ex-ministro para justificar a escolha. Segundo o governador, Rossieli compreende bem os desafios educacionais da Amazônia.

Até abril deste ano, Rossieli estava à frente da Secretaria de Educação de São Paulo. Ele foi escolhido em janeiro de 2019 pelo então governador João Doria (na época no PSDB) como um secretário com "status ministerial".

Ele deixou o cargo no governo Doria para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados, mas não conseguiu se eleger.

Nas redes sociais, Rossieli disse que tem uma "história com o Amazonas" e, por isso, é com "muita alegria e grande honra" que aceitou o convite de Barbalho.

O governador do Pará destacou como principal ação de Rossieli, à frente da educação de São Paulo, a expansão das escolas de tempo integral na rede estadual. Durante sua gestão, o número de unidades com esse modelo quintuplicou.

A rápida expansão, no entanto, provocou problemas na rede, como falta de vagas para alunos na capital paulista e aumentou o déficit de professores nas escolas estaduais.

O Pará é um dos estados com maiores dificuldades em avançar na educação. A rede estadual paraense tem o segundo menor Ideb (avaliação federal da educação básica) do país para o ensino médio. Só 1% dos alunos terminam a educação básica com aprendizado adequado em matemática e apenas 16% em língua portuguesa.

Rossieli assumiu a secretaria paulista com a missão de pôr São Paulo na liderança do Ideb. Apesar de um pequeno avanço no indicador, a rede estadual paulista não alcançou o primeiro lugar e continua com grande proporção de alunos com aprendizado abaixo do adequado.