SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Andreia da Silva Santos, 38, teve o bebê numa calçada no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio, no início da noite desta segunda (26). As imagens foram publicadas em redes sociais.

Ela havia ido mais cedo a um hospital da prefeitura, mas foi liberada.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Rio informou que "a direção do Hospital Municipal Rocha Faria comunicou que a paciente esteve na unidade às 14h30, sendo submetida a exame clínico que evidenciou não estar em fase ativa de trabalho de parto". "Ela foi liberada com as devidas orientações".

Mais de quatro horas depois, ela foi socorrida por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), logo após dar à luz numa calçada. De acordo com o relato dos socorristas, o parto ocorreu às 19h.

Mãe e bebê, um menino, estão internados no hospital e passam bem.