CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um homem de 38 anos morreu na noite desta segunda-feira (26) após ter 90% do corpo queimado em um incêndio que atingiu o hotel em que ele dormia, na cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina (a 190 km de Florianópolis).

Ele foi uma das nove vítimas resgatadas do Hotel Macs, que abrigava 32 pessoas quando o fogo começou, ainda na madrugada da segunda-feira.

O homem, que não teve o nome divulgado, estava internado em estado grave no Hospital São José, em Joinville (SC), e não resistiu aos ferimentos, segundo informações da instituição.

Outro homem de 56 anos está internado no mesmo hospital, com 40% do corpo queimado pelas chamas. Segundo o hospital, o estado dele é considerado estável.

Um idoso de 71 anos também foi hospitalizado com fraturas, após pular pela janela do hotel para tentar se salvar. Ele teve alta médica na noite de segunda.

O fogo teve início por volta das 4h30 da segunda-feira. Ele atingiu o térreo e o primeiro dos dois andares do prédio, conta o subcomandante operacional Claudio Kuchta, do Corpo de Bombeiros Voluntários de São Francisco do Sul, que atendeu a ocorrência.

Segundo ele, nove pessoas precisaram ser resgatadas e as outras conseguiram sair antes do fogo se alastrar. Algumas pularam pelas janelas tentando fugir das chamas.

Ele diz que, para o combate ao fogo, foram necessários 9.000 mil litros de água, dois caminhões e 10 bombeiros, além de policiais militares e socorristas.

Uma perícia deve avaliar qual a causa do incêndio, mas há suspeitas de que um curto-circuito possa ter dado início às chamas.

O hotel era alugado para trabalhadores de uma mesma empresa da construção civil, que atua na cidade, afirma o bombeiro. Segundo as primeiras informações, o prédio estava com as vistorias de segurança em dia.

Até a conclusão deste texto, a reportagem não havia conseguido contato com os responsáveis pelo hotel.