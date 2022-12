SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O crime de latrocínio teve o menor número de vítimas em 20 anos no estado de São Paulo em 2022. Entre janeiro e novembro deste ano, foram registradas 152 mortes em decorrência de roubo no estado, o menor número desde o início da série histórica, segundo a Secretaria da Segurança Pública. No mesmo período em 2002, por exemplo, 478 vítimas morreram em assaltos.

Na comparação entre novembro e outubro deste ano, porém, teve aumento de casos de latrocínio; foram 17 registros contra 11 no mês anterior em todo estado. Ao longo de 2022, o mês com maior número de roubos seguidos de morte foi setembro, quando houve 19 ocorrências.

O mês de novembro teve o menor número de homicídios no estado durante este ano, quando foram registrados 218 assassinatos. Ao longo deste ano, com exceção do mês de dezembro, ocorreram 2.623 homicídios dolosos (com intenção) no estado, o que representa um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior, quando houve 2.507 crimes entre janeiro e novembro.

Em relação aos crimes contra o patrimônio, o roubo de veículos teve alta entre janeiro e novembro deste ano em comparação com o mesmo período em 2021, mas ainda está abaixo do patamar da pré-pandemia; 36.250 ocorrências foram registradas neste ano ante 29.434 em 2021 e 28.269 em 2020, respectivamente. Em 2019, 41.968 roubos de veículos foram computados.

Na capital paulista, porém, as ocorrências de furto de veículos superaram o período de antes da pandemia entre janeiro e novembro deste ano. Esse tipo de crime teve cerca de 37 mil registros em 2022. Em 2019, foram cerca de 35 mil ocorrências.