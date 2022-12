BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Um cliente matou um funcionário de uma padaria em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, a pauladas por conta de um sanduíche. O suspeito do homicídio fugiu após o crime, mas foi preso nesta terça (27).

O crime aconteceu na noite de sexta-feira (23).O suspeito foi identificado ainda no fim de semana.A prisão temporária foi decretada e o suspeito se entregou nesta terça-feira.

O suspeito vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil.Sanduíche "mal feito" gerou briga. De acordo com o boletim de ocorrência, a discussão começou quando o cliente, de 49 anos, reclamou sobre o x-salada "mal feito" pelo chapeiro, de 45. Testemunhas informaram à polícia que o suspeito parecia estar embriagado.

Segundo o delegado Fabio Siqueira, o suspeito se manteve em silêncio e disse que fará apenas em juízo. Conforme explicou o responsável pela investigação, as câmeras do estabelecimento não mostram o momento do crime, porque ele aconteceu em uma esquina, e não dentro da padaria.

A briga começou por volta de 23h40, e se intensificou quando os dois passaram a trocar ofensas mais graves. Depois, o suspeito teria ido embora para casa, nas proximidades da padaria, e que ao final do expediente a vítima deixou o estabelecimento.

Uma testemunha explicou que minutos antes de a padaria fechar, o suspeito passou pelo local dizendo que o chapeiro foi até sua casa e desrespeitou sua mãe. Este teria sido o motivo para "dar umas pauladas" na vítima.

Os policiais explicaram que ao chegar ao local viram o chapeiro no chão, com ferimentos na cabeça e sangrando muito. Uma equipe do SAMU tentou reanimar a vítima, mas ele morreu antes de ser levado ao hospital.

Os militares foram até a residência do suspeito, mas não o encontraram. O pedido de prisão foi realizado a partir da identificação coletada pela polícia.