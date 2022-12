CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Com temperaturas mais elevadas, os três estados da região Sul do Brasil devem registrar tempestades nesta terça-feira (27) e nesta quarta-feira (28). Com ventos que podem chegar a até 100 km/h, há também a possibilidade de queda de granizo.

A previsão é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e abrange especialmente Santa Catarina, Paraná e o norte do Rio Grande do Sul. Algumas cidades do sul de Mato Grosso do Sul e de São Paulo também podem ser atingidas.

Há risco de alagamentos, quedas de árvores, corte de energia elétrica e estragos em plantações. "Teremos chuva intensa, rajadas de ventos, trovoadas, descargas elétricas e queda de granizo", afirma Heráclio Alves, meteorologista do Inmet.

Ele explica que as tempestades são causadas pela massa de frio e úmido que avança pelo Paraguai e Argentina, que em contato com as altas temperaturas resultam nas chuvas de granizo.

Elas podem cair a qualquer hora do dia ou da noite, até o fim da manhã desta quarta, quando uma nova atualização sobre o clima deve ser emitida pelo órgão.

O alerta de tempestades vale também para o Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil, onde as chuvas e os ventos podem ser intensos, excluindo-se, no entanto, a possibilidade de granizo.

O perigo potencial de tempestades está sobre a área de Mato Grosso, Minas Gerais, oeste da Bahia e Piauí, Maranhão, norte do Pará e sul do Amapá.

Em São Paulo, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) também emitiu alerta para enchentes, alagamentos, desabamentos e deslizamentos de terra, principalmente em áreas mais vulneráveis.

Há possibilidade de chuva com acumulado de 155 mm na região de Campinas e Sorocaba, de 150 mm na Serra da Mantiqueira, de 145 mm na região do Vale do Paraíba e de 140 mm em Araraquara e Bauru.

Municípios como Barretos, Ribeirão Preto e Franca (125 mm), Itapeva e Registro (135 mm) e na Baixada Santista (130 mm) terão precipitação acumulada acima de 120 mm.

O volume de chuvas na capital e no litoral paulista aumenta com a formação da zona de convergência, porém ainda ficará abaixo de outras regiões que já enfrentam fortes temporais, como o norte de Minas Gerais e o Espírito Santo.

Na quinta, quando a chuva deve se intensificar, a precipitação pode chegar a 50 mm em Santos -mais do que o registrado em qualquer dia de dezembro.

A recomendação do Inmet é para que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas.

Também não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão de energia ou placas de propaganda. Por prevenção, é recomendável desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante as chuvas fortes.

A Defesa Civil orienta não atravessar enchentes e ficar atento ao menor sinal de movimentação do solo.

Para emergências ou mais informações, procure a Defesa Civil do seu município pelo telefone 199, ou ainda o Corpo de Bombeiros, pelo 193.