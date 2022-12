SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um Chevrolet Corsa, com mais de 500 multas de trânsito e com débitos que ultrapassam R$ 100 mil, foi apreendido nesta segunda-feira (26) na rua Frederico Alvarenga, na Sé, região central de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, o carro não é licenciado desde 2014, ou seja, há oito anos. Os tipos de infrações não foram informados.

No total, o veículo popular soma 505 multas de trânsito e R$ 100.494,24 em débitos, também de acordo com a PM, que não informou como chegou até o veículo. Disse apenas que o Corsa foi recolhido pelo setor de Busca e Apreensão do Comando de Policiamento de Trânsito.

Um modelo com quatro portas, ano 1999, semelhante ao apreendido pela PM, custa aproximadamente R$ 10 mil, segundo a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Ou seja, apenas com o dinheiro dos débitos, sem as taxas de guincho e diária de pátio, daria para comprar dez modelos iguais.

Segundo o advogado Antonio José Dias Junior, coordenador da Comissão de Direito do Trânsito da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em São Paulo, se o dono do carro apreendido não pagar os débitos, o valor vai para dívida ativa do governo estadual.

O proprietário pode, inclusive, ter o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e depois o problema se transformar em processo judicial.

Caso o veículo seja de pessoa jurídica, a não identificação do condutor faz com que o valor da multa dobre, de acordo com o especialista em legislação de trânsito.

A apreensão de veículos campeões de multas tem sido recorrente. Em 29 de outubro, a PM apreendeu um Honda Fit com mais de R$ 500 mil em multas e outros débitos durante uma abordagem em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

Também em outubro, um outro Corsa, com dívidas de R$ 552.125,92 e 2.186 infrações de trânsito registradas, foi apreendido durante uma abordagem na avenida Santa Maria, Barra Funda, zona oeste da capital.