SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo terceiro ano consecutivo, a tarifa de ônibus de São Paulo não terá reajuste.

O valor será mantido em R$ 4,40 no ano de 2023, de acordo com o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

"Nós avaliamos com nossa equipe que é importante, mesmo que a prefeitura aporte mais recursos de subsídios, mas que a gente incentive o transporte coletivo. Isso melhora o trânsito na cidade, melhora o ambiente com relação à poluição causada por veículos e existe uma questão de retomada econômica quase que de pós-pandemia."

Ricardo Nunes disse ainda que o valor do subsídio, que neste ano foi de R$ 4,7 bilhões, depende de algumas condições, entre elas:

aumento do dieselnúmero de funcionáriosnúmero de passageirosAinda de acordo com o prefeito, em 2019, último ano antes da pandemia, o número de passageiros no transporte coletivo era de 9 milhões por dia, e atualmente são 7 milhões de pessoas que utilizam o serviço.

"Se aumentar o número de passageiros, diminui o subsídio", disse.