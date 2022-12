RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A família de Marcelo Daniel Ferreira, 19, denuncia que o jovem foi baleado já rendido durante uma ação policial no bairro Nordeste de Amaralina, em Salvador, na noite de 24 de dezembro. Marcelo morreu na madrugada desta quarta (28).

A mãe de Marcelo, Evanir Ferreira, afirma que o filho morreu inocentemente e com as mãos suspensas, em entrevista dada à TV Bahia.

Em nota à reportagem, a Polícia Civil da Bahia afirmou que os PMs envolvidos serão ouvidos em um inquérito aberto pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

A Polícia Militar não se manifestou até a publicação desta reportagem. Moradores do bairro afirmam que a PM atirou enquanto famílias estavam reunidas para a ceia de Natal. Outro homem foi atingido e está internado no Hospital Geral do Estado.

Evanir ouviu dos PMs que "estava nervosa" e não deixaram que ela se aproximasse de Marcelo logo após ele ser baleado. O jovem também foi levado ao HGE, mas não resistiu aos tiros, que atingiram o baço e o fígado.

Na mesma entrevista à TV Bahia, Mateus, irmão de Marcelo, afirmou que os PMs "se aproveitam" da rua não ter iluminação pública para atirar.

Mateus também afirmou que irá buscar justiça.

"Não é porque nós somos pretos que não temos educação e estudos. Nós temos conhecimentos e isso não vai ficar assim. Não vamos nos calar. Meu irmão morreu inocente e isso não vai ficar assim", disse.