BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Uma jiboia foi apreendida com um homem por policiais militares na manhã desta quarta (28), durante uma operação no Morro do Jordão, favela da Zona Oeste do Rio.

De acordo com representantes da Polícia Militar do Rio, o homem estava escondido numa casa quando foi encontrado com a cobra, que estava em uma gaiola. Além do animal, um revólver calibre 38, um colete à prova de balas e munições foram encontradas com o indivíduo.

Localizado no bairro da Taquara, a 26 quilômetros do Centro do Rio, o Morro do Jordão integra uma região que hoje se encontra em disputa por milicianos e traficantes do Comando Vermelho.

Ainda não há informações sobre a que tipo de bando pertence o homem, que foi detido e deve responder por porte ilegal de armas.

REGIÃO TEM POLICIAMENTO REFORÇADO DESDE 9H30

Desde 9h30 desta quarta, membros do 18º Batalhão (Jacarepaguá) realizam policiamento reforçado em diferentes pontos da região do Tanque.

As Estradas do Guerenguê e do Rio Grande, da Soca são alguns dos locais com efetivo reforçado. De acordo com a Polícia Militar, a operação que resultou na apreensão da cobra não havia terminado até as 14h15.