SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mulher trans de 34 anos deixava uma das casas em que trabalha como faxineira, no bairro São Cristóvão, em Belo Horizonte, quando foi surpreendida com xingamentos e agressões no dia 16 de dezembro. A vítima foi agredida com socos e chutes no rosto em frente a um ponto de ônibus.

À reportagem, a advogada da mulher, Cristiane Marra, disse que sua cliente é "vítima de preconceito e transfobia quase que diariamente" naquela região.

"Ela voltava do trabalho quando começou a ouvir que ela tem que morrer, que é uma aberração da natureza", diz Marra. "Ela não se segurou e respondeu. Foi quando os homens se juntaram e começaram a agredi-la."

Depois de registrar um boletim de ocorrência no dia 19, a mulher fez exame de corpo de delito. "Além do vídeo, temos testemunhas. As investigações estão só no início", afirmou a advogada.

Em nota, a Polícia Civil confirmou "que instaurou inquérito policial e diligências estão em andamento para apuração dos fatos". "Outras informações serão fornecidas em momento oportuno para não prejudicar o andamento do procedimento."

O STF criminalizou a homofobia e a transfobia em junho de 2019. Desde então, preconceito contra homossexuais e transexuais são enquadrados no crime de racismo, com pena de um a três anos de reclusão e multa.