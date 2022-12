- Réveillon no Rio esgota bilhetes de ida do Metrô

Dos 158 mil cartões especiais colocados à venda pelo Metrô do Rio de Janeiro para o réveillon em Copacabana, cerca de 70 mil já foram vendidos. O horário com maior procura - das 21h às 22h - já está com os cartões de ida esgotados, mas para este período ainda há bilhetes para ida e volta.

Para quem pretende ir a Copacabana na noite do dia 31 próximo, o Metrô orienta atenção para a quantidade disponibilizada para venda de bilhetes e recomenda, ainda, a compra antecipada apenas na estação Carioca/Centro.

Cartões especiais

A Operação Réveillon terá início às 19h do dia 31 e terminará às 5h da madrugada de 1º de janeiro. Durante o período somente poderão ser usados cartões especiais porque outros cartões só serão válidos até as 18h59.

Para quem mora ou trabalha na região haverá exceção nas estações Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana e General Osório/Ipanema, onde eles serão aceitos até a zero hora do dia 1º.

