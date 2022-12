O monumento ao Cristo Redentor será iluminado com as cores verde e amarela, a partir das 18h de hoje (29), em homenagem a Pelé, que morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, em São Paulo. As cores poderão ser vistas ao longo de toda a noite desta quinta-feira e madrugada de sexta-feira.

A informação foi divulgada pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, responsável pela estátua que se tornou símbolo do Brasil.

Inspiração

Notícias relacionadas:

"O monumento ao Cristo Redentor ficará iluminado nas cores do Brasil durante toda a noite desta quinta-feira, a partir das 18h, em homenagem ao atleta do século, que encantou o mundo inteiro em vida e sempre será uma grande inspiração a todos os brasileiros", divulgou o Santuário.

A homenagem, porém, dependerá do clima para ter visibilidade, porque o Rio de Janeiro está em estágio de mobilização por causa da previsão de chuva moderada a forte nas próximas horas.

Tags:

cristo redentor | Geral | pele | Rio de Janeiro