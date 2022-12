SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fim de semana de Ano-Novo deve levar 4,5 milhões de veículos às estradas paulistas. O aumento do fluxo rumo ao litoral e interior é esperado entre as 16h e as 19h desta sexta-feira (30) e deve seguir entre as 9h e as 11h de sábado (31). Em algumas rodovias, porém, o tráfego deve ser intenso o dia todo.

O sistema Anchieta-Imigrantes, que costuma receber maior trânsito de motoristas em busca da folga no litoral sul, implanta a Operação Descida desde a última terça-feira (27). Para facilitar viagem, sete das dez faixas estão reservadas para quem segue para as praias. Nesse caso, os usuários devem seguir pelas pistas Sul e Norte da Via Anchieta e as três faixas da pista Sul da Imigrantes.

A partir das 9h do domingo (1º), começa a Operação Subida em que oito das dez faixas ficam restritas aos motoristas que vão em direção à capital. Nesse caso, os usuários devem seguir pelas pistas Sul e Norte da Imigrantes e a pista Norte da Anchieta.

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, há orientação para que os caminhões que se destinem à capital utilizem apenas a Anhanguera no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego.

A Polícia Rodoviária Federal informou que aumentou o número dos equipamentos para monitorar o trânsito, principalmente nas rodovias que saem da capital. Serão 40 ambulâncias, mais de 90 veículos de apoio operacional e 70 guinchos.

EVITE AS ESTRADAS NESTES HORÁRIOS PARA O RÉVEILLON

SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES

A Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, deve receber quase 738 mil veículos entre a manhã desta sexta-feira e a noite de domingo.

Horários de pico:

Sexta: das 7h às 22h

Sábado: das 7h às 22h

Domingo: das 9h às 22h

SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES

De acordo com a CCR AutoBAn, que administra o sistema, a expectativa é de que 601 mil veículos passem pelas rodovias neste fim de semana de Réveillon.

Horários de pico:

Sentido interior

Sexta-feira: das 16h às 19h

Sábado: das 9h às 11h

Sentido capital

Domingo: das 15h às 23h

RODOVIAS CASTELO BRANCO E RAPOSO TAVARES E RODOANEL OESTE

De acordo com a CCR ViaOeste e Rodoanel, que controlam as rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares e Rodoanel Oeste, são esperados mais de 1,3 milhão de veículos nas rodovias do sistema no Ano-Novo. Há previsão de movimento de 530 mil veículos na Castello Branco e Raposo Tavares; e de 793 mil no Rodoanel Oeste.

Horários de pico:

Sexta-feira: das 16h às 19h;

Sábado: das 9h às 11h

Domingo: entre 15h e 23h

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA

A concessionária CCR RioSP, que administra a rodovia Presidente Dutra, calcula que mais de 376 mil veículos deixem as capitais Rio de Janeiro e São Paulo entre sexta-feira e sábado.

Horários de pico:

Sexta-feira: das 19h às 21h

Sábado: das 7h às 12h

Domingo: das 10h às 21h

Segunda-feira: das 9h às 21h

RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT

No último fim de semana de 2022, a Arteris, empresa responsável pela rodovia Régis Bittencourt, espera receber 420 mil veículos nas sete vias que administra em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. O maior fluxo está previsto para esta sexta-feira, quando há previsão de 153 mil veículos.

Horários de pico:

Sexta-feira: a partir das 17h

Sábado: a partir das 10h

Domingo: a partir das 10h

Segunda-feira: a partir das 17h

RODOVIA FERNÃO DIAS

Segundo a Arteris Fernão Dias, que regula a rodovia, até o dia 3 de janeiro cerca de 1 milhão de veículos devem passar pela Fernão Dias.

Horários de pico:

Sexta-feira: das 14h às 22h

Sábado: das 12h às 18h

Domingo: das 16h às 21h

Segunda-feira: 7h às 12h