A Defesa Civil Nacional reconheceu, nesta quinta-feira (29), a situação de emergência em sete cidades do país atingidas por desastres naturais. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).Na Bahia, o município de Itabuna foi atingido por enxurradas, enquanto Ilhéus registrou chuvas intensas. O alto volume de chuvas também afetou João Neiva, no Espírito Santo. Ainda no estado capixaba, a cidade de Vargem Alta teve episódio de vendaval.O município de Jenipapo dos Vieiras, no Maranhão, foi atingida por alagamentos. Os municípios de Cabo Verde e Poço Fundo, em Minas Gerais, registraram queda de granizo.

Recursos federais

Cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para atendimento à população afetada, através da página do ministério na internet www.mdr.gov.br.

As ações envolvem socorro, assistências às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.

Alagamentos | Chuvas | Defesa Civil | Geral | Ministério do Desenvolvimento Regional