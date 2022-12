SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois anos de adiamento por causa da pandemia de Covid-19, a festa do Réveillon volta a ser realizada pela Prefeitura de São Paulo na avenida Paulista, na região central da capital, neste sábado (31). A véspera de Ano-Novo também terá a disputa da 97ª Corrida Internacional de São Silvestre, e com isso várias alterações e interdições no trânsito estão programadas.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) já monitora o trânsito desde a madrugada desta quinta-feira (29).

Para a realização da prova esportiva, serão utilizados cerca de 1.600 cavaletes, 160 cilindros, 30 cones, 85 faixas, 20 banners, 90 rolos de fita zebrada, 600 metros de gradis e 175 agentes para operacionalizar o tráfego local.

A largada da São Silvestre será na avenida Paulista, no sentido Consolação, entre as ruas Augusta e Frei Caneca. São três largadas em sequência: cadeirantes às 7h25, elite feminina às 7h40 e elite masculina às 8h05. Todas as vias que compõem o percurso da corrida serão bloqueadas a partir da 1h de sábado (31), com a implantação dos desvios de tráfego.

A CET recomenda ao público que for acompanhar a corrida que procure conhecer previamente as vias de acesso e suas alternativas e dê preferência ao uso de transporte público.

CONFIRA AS ALTERAÇÕES NO TRÂNSITO PARA A SÃO SILVESTRE:

Já em operação:

Distribuição de grades na avenida Paulista, alameda Santos, rua São Carlos do Pinhal, rua Luís Coelho, avenida Brig. Luís Antônio, túnel José Roberto Fanganiello Melhem, avenida Dr. Arnaldo, rua Major Natanael, praça Pérola Byington, viaduto Pacaembu e avenida São João com avenida Ipiranga;

Ocupação de uma faixa e meia da direita da alameda Campinas entre rua São Carlos do Pinhal e avenida Paulista, para montagem do Hospital de Base.

Sexta-feira (30):

A partir das 18h: Interdição da alameda Campinas entre rua São Carlos do Pinhal e avenida Paulista, para ativação do Hospital de Base;

A partir das 20h: Interdição da avenida Paulista entre a rua Treze de Maio e rua da Consolação em ambos os sentidos, sendo permitido atravessar a avenida Paulista em todos os cruzamentos, com exceção da alameda Campinas entre rua São Carlos do Pinhal e avenida Paulista (Hospital de Base);

A partir das 22h: Canalização (gradis) de duas faixas da esquerda na avenida Dr. Arnaldo sentido bairro/centro entre a rua Major Natanael e o túnel José Roberto F. Melhem.

Sábado (31):

1h: Interdição das vias transversais da avenida Paulista, com exceção da rua Bela Cintra, rua Teixeira da Silva e rua Leôncio de Carvalho;

5h: Interdição do acesso à avenida Major Natanael no túnel Noite Ilustrada;

6h30: Interdição do restante do percurso da corrida;

13h: Avenida Paulista permanecerá interditada, nos dois sentidos, entre as ruas Teixeira da Silva e da Consolação.

CONFIRA AS ALTERAÇÕES NO TRÂNSITO PARA O RÉVEILLON NA PAULISTA

Com o tema "O Momento do Reencontro", a festa do Réveillon volta a ser realizada na avenida Paulista na virada de ano. O palco com 16 m de largura, 20 m de profundidade e 8 m de altura (o maior já construído) foi instalado entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra.

A expectativa dos organizadores é que cerca de 1,5 milhão de pessoas circulem pela região para acompanhar os shows da virada, que contarão com nomes como Fafá de Belém; padre Fábio de Melo, o rapper Xamã, Tierry, Leonardo e a Escola de Samba Mancha Verde.

As interdições

Sexta-feira (30)

A partir das 20h, está previsto o início do bloqueio total da avenida Paulista, nos dois sentidos, entre as ruas Teixeira da Silva e da Consolação.

Sábado (31)

Após a disputa da Corrida de São Silvestre, a avenida Paulista permanecerá interditada, nos dois sentidos, entre as ruas Teixeira da Silva e da Consolação;

A partir das 13h será feita uma avaliação das condições da avenida Paulista para possível liberação ao tráfego no cruzamento com a avenida Brigadeiro Luís Antônio.

Domingo (1º)

A partir das 6h, início da liberação da avenida Paulista em toda a extensão.

FUNCIONAMENTO DO METRÔ

Melhor forma de chegar à avenida Paulista para a festa de Réveillon e a Corrida de São Silvestre, o metrô contará com um esquema especial neste fim de ano. A estação Consolação da linha 2-verde será fechada a partir das 16h do dia 31, mas a transferência entre as estações Consolação e Paulista ocorrerá normalmente.

As estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon-Masp, Paulista e Higienópolis-Mackenzie funcionarão 24 horas para embarque e desembarque.

As demais estações das linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha, 4-amarela e 15-prata ficarão abertas para embarque e desembarque até as 2h do domingo (1º). Após esse horário, será permitido apenas transferência e desembarque.

As estações das linhas 8-diamante e 9-esmeralda, da ViaMobilidade, ficarão abertas até meia-noite. Após esse horário serão permitidos apenas desembarques e transferências nas estações Pinheiros, Santo Amaro e Barra Funda.

No primeiro dia de 2023, as linhas voltam à programação normal e começam a operar nos horários habituais, com reabertura das estações a partir das 4h40.