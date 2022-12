Cansados do limbo imposto pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a regulamentação das casas de apostas esportivas nos últimos quatro anos, alguns operadores estudam entrar com medidas judiciais para acelerar o processo da legalização da atividade no país. O mercado de apostas ainda vive a expectativa sobre quais serão as medidas do novo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para estabelecer um cenário mais claro sobre a pauta.

Mesmo afirmando recentemente que seria interessante ao governo a aprovação de uma legislação regulamentadora para os jogos de azar, Bolsonaro não se estabeleceu como um facilitador do tema em seu governo. Questões como a distribuição dos impostos recolhidos e o comprometimento do mandatário brasileiro com setores conservadores da sociedade foram entraves para um avanço afirmativo de uma regulamentação do setor de apostas esportivas.



Receptividade do público tende a acelerar o processo



No entanto, o desleixo dos governantes com a pauta, mostrou-se amplamente antagônico ao sucesso do setor em âmbito mundial. A cada ano, o mercado de jogos e apostas vem se expandindo e tem tido um crescimento progressivo em todos os continentes.

Para além da proliferação das casas de apostas, fica evidente que o cenário nacional carece de uma legislação que proteja investimentos e investidores. Mais do que isso, o Brasil é um país reconhecidamente apaixonado pelos esportes, especialmente o futebol, sendo um terreno fértil para o crescimento do mercado de apostas esportivas.



Um mercado em ampla expansão



Além de aumentar a insegurança para os apostadores, outro fator que a demora para aprovação de uma legislação promove é o efeito cascata prejudicial que atinge a todos: o governo que não arrecada, e os investidores e empresários veem dificuldade de expandir seus negócios.

Porém, o público consumidor também seria amplamente favorecido pois o mercado de apostas esportivas é sinônimo de conforto e praticidade. Em dias de altas taxas de inflação, as apostas são a possibilidade de ganhos rápidos e de prazo imediato sem precisar sair de casa, apenas com acesso a um tablet celular, por exemplo. Mesmo com a trégua da inflação, a renda média para os mais pobres retomou o patamar pré-pandemia. Isto sisgnifica que a renda dos mais vulneráveis ainda está em torno de 22% abaixo do pico de uma série histórica iniciada em 2012.

O mercado brasileiro não regulamentado perdeu uma grande oportunidade de expansão por chegar em uma Copa do Mundo, um dos maiores eventos esportivos do planeta, ainda sem as devidas regulamentações, já que estima-se que as medidas de legalização no Brasil duplicariam os números relativos ao faturamento do setor.