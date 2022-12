SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A poucas horas do Réveillon, motoristas que partem da capital paulista rumo ao litoral enfrentam lentidão e congestionamentos durante o percurso.

Nas rodovias Imigrantes e Anchieta, principais ligações entre a capital e litoral, o excesso de veículos exigiu paciência dos condutores na manhã desta sexta-feira (30).

A Ecovias, concessionária responsável por ambas, divulgou um boletim às 11h que mostrava 13 km de congestionamento na Imigrantes (km 30 - km 43) e 5 km na Anchieta (km 31,0 - km 36).

Sentido Praia Grande, no litoral sul, motoristas na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, também administrada pela concessionária, enfrentavam lentidão entre os kms 288 e 292.

O fim de semana de Ano-Novo deve levar 4,5 milhões de veículos às estradas paulistas. O aumento do fluxo rumo ao litoral e interior é esperado entre as 16h e as 19h desta sexta-feira (30) e deve seguir entre as 9h e as 11h de sábado (31). Em algumas rodovias, porém, o tráfego deve ser intenso o dia todo.

O sistema Anchieta-Imigrantes, que costuma receber maior trânsito de motoristas em busca da folga à beira do mar, implanta a Operação Descida desde a última terça-feira (27).

Para a virada do ano, a Ecovias espera que entre 610 mil e 737 mil veículos trafeguem pelas rodovias administradas por ela.

Visando facilitar viagem, sete das dez faixas estão reservadas para quem segue para as praias. Nesse caso, os usuários devem seguir pelas pistas sul e norte da Via Anchieta e as três faixas da pista sul da Imigrantes.

A Polícia Rodoviária Federal informou que aumentou o número dos equipamentos para monitorar o trânsito, principalmente nas rodovias que saem da capital. Serão 40 ambulâncias, mais de 90 veículos de apoio operacional e 70 guinchos.

Na virada do ano passado, foram registradas 65 mortes e mais de mil feridos nas rodovias federais do país.

SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES

Horários de pico:

Sexta: das 7h às 22h

Sábado: das 7h às 22h

Domingo: das 9h às 22h