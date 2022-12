Realizada na manhã dessa sexta-feira (30) a cerimônia de formatura de 95 novos sargentos da Polícia Militar que concluíram o CEFS II. Na presença de familiares, autoridades civis e militares, profissionais receberam a divisa de sargento. O paraninfo da turma foi o Chefe do Estado Maior da 13ªRPM Ten Cel Noir Antônio Ferreira Armond, que enalteceu a função dentro da corporação. "Trabalhem, honrem a terceira divisa, saibam que o supor poupa as lágrimas e, às vezes, poupa até mesmo o sangue. O sucesso pessoal e profissional não vem antes do trabalho", finalizou.

Desde agosto os cabos passaram por 21 disciplinas voltadas para a Segurança Pública. Os três primeiros colocados do curso foram: Cb Gilson Ebert da Silva, CB Emilene de Fátima Pereira e Cb Paulo César de Sant'Anna. As aulas do CEFS aconteceram na sede da 13ª RPM, sob a coordenação da 194ª Companhia de Ensino e Treinamento, em Barbacena.

