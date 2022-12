Duas granadas, drogas e munição fora retiradas em uma residência do Bairro Real de Queluz, e objetos roubados em uma residência do Bairro Santa Clara, na quarta-feira (28). A Polícia Militar já tinha identificado um dos envolvidos, um homem de 27 anos. No local em que ele foi abordado, uma equipe do Esquadrão Antibombas do Bope precisou fazer a retirada dos dois armamentos e realizaram a detonação, confirmando que o material poderia colocar em risco a integridade física das pessoas e levar edificações a colapso estrutural.



O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia pela segunda vez no dia, uma vez que ele já tinha sido detido por uso e posse de drogas durante a tarde, na Avenida Telésforo Cândido de Resende, portando certa quantidade de maconha. Durante essa ocorrência, um segundo indivíduo de 25 anos foi abordado em sua

companhia e preso pelo crime de receptação de um aparelho de telefone celular, produto de

roubo, encontrado com ele.



Divulgação Polícia Militar - Materiais foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia