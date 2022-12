SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos nove cidades da Região Metropolitana de São Paulo vão reajustar tarifas de ônibus neste início de ano.

Na capital paulista, o preço nos ônibus municipais será mantido a R$ 4,40, assim como no metrô e e na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), pelo menos por enquanto.

"Não vai ter aumento de tarifa, pelo menos agora nesta virada de ano, quando é cultural que as cidades reajustem", disse o prefeito Ricardo Nunes (MDB) à Folha, no início da semana.

"Depois é uma questão de conversar com o governador para encaminhar os números e continuar o ano todo", afirmou.

No estado, a decisão foi confirmada pela assessoria do governador eleito, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em nota. "A tarifa será mantida de acordo com o compromisso de campanha do Tarcísio e como ele já vinha sinalizando agora na transição."

Nos municípios onde haverá reajuste, em comum as prefeituras dizem que o valor estava congelado desde 2019, por causa da pandemia de Covid-19 e que precisavam repor ao menos parte da inflação no período, que foi de 26,15%, entre janeiro daquele ano e novembro último, segundo o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística).

No ABC, que faz parte da região metropolitana, em quatro cidades os usuários do transporte público vão pagar passagens mais caras.

Em Santo André, a passagem passará de R$ 4,75 para R$ 5. O novo preço será cobrado a partir de terça-feira (3).

Na vizinha São Bernardo do Campo, o preço sobe de R$ 5,10 para R$ 5,75, já neste domingo (1º)

Em São Caetano do Sul, a passagem sobe 11,1%, a partir de segunda-feira (2), e vai de R$ 4,50 para R$ 5.

Diadema, por outro lado, vai reajustar o preço apenas para quem paga em dinheiro, já a partir deste domingo. Neste caso, em nota a prefeitura afirma que a passagem passa de R$ 5,10 para R$ 5,50.

Para os usuários do cartão SOU Diadema, o preço do transporte público continua em R$ 4,25.

A prefeitura diz que qualquer morador da cidade pode solicitar o cartão pela internet ou nos postos espalhados pela cidade.

Em Guarulhos, o reajuste será de R$ 0,20. No caso de quem usa o Cartão Cidadão, o preço passa de R$ 4,90 para R$ 5,10. Para quem paga em dinheiro, vai de R$ 5,10 para R$ 5,30. O aumento é maior no caso do vale-transporte: de R$ 5,60 para R$ 6,20. Os novos valores valem a partir deste domingo.

Em Osasco, o decreto com reajuste foi publicado neste sábado (31) na imprensa oficial do município. O preço passa de R$ 5 para R$ 5,30, na segunda-feira.

Barueri também publicou neste sábado o decreto autorizando o reajuste de R$ 5 para R$ 5,30, a partir de segunda-feira.

A prefeitura de Carapicuíba diz que as empresas de ônibus pleiteavam que a tarifa passasse de R$ 5 para R$ 6,50, mas após negociações ficou definido que o novo valor ficará em R$ 5,30, a partir de segunda-feira.

No decreto publicado na última quinta-feira (29), o prefeito de Itapevi, Igor Soares Ebert (Podemos), afirmou que foi pedido reajuste para R$ 6,31, mas o preço passará de R$ 5 para R$ 5,30, já a partir deste domingo.

COMO FICA TARIFAS

Cidade - Para quanto vai - Quanto era - A partir de;

Barueri - R$ 5,30 - R$ 5 - 02/01/2023

Carapicuíba - R$ 5,30 R$ 5 - 02/01/2023

Diadema - R$ 5,50 (apenas para quem paga em dinheiro) ou R$ 4.25 com cartão SOU - Diadema R$ 5,10 ou R$ 4,25 - 01/01/2023

Guarulhos R$ 5,10 (Cartão Cidadão) ou R$ 5,30 (dinheiro) - R$ 4,90 ou R$ 5,10 - 01/01/2023

Itapevi - R$ 5,30 - R$ 5 - 01/01/2023

Osasco - R$ 5,30 - R$ 5 - 02/01/2023

Santo André - R$ 5 - R$ 4,75 - 03/01/2023

São Bernardo do Campo - R$ 5,75 - R$ 5,10 - 01/01/2023

São Caetano do Sul - R$ 5 - R$ 4,50 - 02/01/2023