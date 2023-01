RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) destinados a pacientes com Covid-19 em Mato Grosso chegaram a 100% de lotação nesta semana, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Diante do aumento no índice, a pasta protocolou uma notificação para a abertura de mais vagas em Cuiabá, em caráter de urgência, na última terça-feira (27).

Segundo o Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública, o requerimento se dá porque "a prefeitura não tem, no momento, nenhum leito de UTI Covid-19 aberto à disposição da população cuiabana e apenas cinco leitos de UTIs pediátricas estão em funcionamento no município".

A Secretaria de Saúde de Cuiabá, por sua vez, disse que segue mantendo o monitoramento dos casos e atendendo ao plano de enfrentamento ao vírus, mas não detalhou quantas vagas pretende abrir.

Ao todo, são 38 leitos adultos na rede pública estadual, sendo 20 vagas são no Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, e 18 no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro, em Nova Mutum.

O aumento de casos de Covid em Mato Grosso levou a Secretaria de Estado de Saúde a notificar, no início do mês, os 141 municípios quanto ao aumento de contágio.

"A rede estadual manteve leitos clínicos e de UTI em funcionamento, porémm está com taxa de internação de leitos de UTI Covid-19 em 100%. E pontua que também cabe aos municípios a responsabilidade de abertura de leitos", justifica a pasta.

Foi publicada ainda uma portaria suspendendo as visitas e a presença de acompanhantes nos hospitais geridos pelo estado.

A secretaria aponta que 92,9% dos municípios estão na lista de classificação de risco para transmissão da Covid. São 51 cidades em risco muito alto, 43 em alto, 23 como moderado e 14 como baixo.

Em relação aos leitos de UTI infantil, o painel da secretaria estadual mostra que a taxa de ocupação está em 20%. Das cinco vagas disponíveis, uma está ocupada.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela secretaria, Mato Grosso tem 856 mil casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos alcança 15,2 mil.

Já em Cuiabá, o número de casos diagnosticados é de 147,7 mil. O boletim ainda registra que o número de óbitos por Covid-19 no município é de 3.727. Assim, a taxa de letalidade da doença na capital é de 2,5%.