RIO DE JANEIRO , RJ (FOLHAPRESS) - No primeiro Réveillon com pontos de bloqueio nos acessos à praia de Copacabana, a polícia militar do Rio de Janeiro apreendeu 179 objetos perfurocortantes, como facas, tesouras, estiletes e canivetes. Nove pessoas foram conduzidas à delegacia.

A PM fez revistas com detectores de metais nos acessos à avenida Atlântica. Para acessar a praia, as pessoas tinham ainda que abrir caixas térmicas e bolsas para revista. Ao todo 2.662 policiais foram destacados para trabalhar na região.

Entre os objetos apreendidos, foram 108 facas, 23 tesouras, 4 estiletes e 3 canivetes, além de alicates, garfos, abridores de garrafa e chaves de fenda, entre outros.

O esquema de policiamento contou também com dois drones exibindo imagens em tempo real para agentes no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar e foi um teste para a adoção de câmeras nas fardas de policiais.

Foi a primeira festa de Réveillon aberta ao público após a pandemia. Na virada de 2021 para 2022, a prefeitura promoveu queima de fogos na praia, mas os acessos ao bairro foram restritos apenas a moradores.

Neste sábado (31), a praia teve dois palcos com shows de artistas como Iza, Martnália, Preta Gil e Zeca Pagodinho, além de baterias de escolas de samba. A festa começou cedo, por volta das 19h, e terminou depois das 3h, mas a praia ficou cheia até o dia nascer.

A prefeitura orientou os presentes que não levassem garrafas de vidro e optassem por talheres de plástico, por exemplo. Em um dos acessos, na rua Constante Ramos, por exemplo, via-se que até garfos de metal estavam sendo apreendidos.

A Secretaria de Ordem Pública da prefeitura diz ter conduzido outras 19 pessoas a delegacias por motivos como furto a pedestre e desacato aos agentes na hora da abordagem. Proprietários de barracas de praia que fizeram cercadinhos e venderam entrada foram autuados e terão a licença cassada.

Com 1.517 agentes, a secretaria apreendeu 9.724 itens, entre eles 165 garrafas de vidro, 14 cabos de energia, duas churrasqueiras, dez carrinhos, duas mesas de som, dois amplificadores, quatro caixas de som, botijões, grelhas, entre outros.

Também foram aplicadas 540 multas, a maioria por estacionamento irregular, e 179 veículos foram rebocados. Ao todo, 1.363 ambulantes irregulares foram removidos.

A Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana) recolheu 445 toneladas de lixo na praia, volume abaixo da média, que fica em torno de 600 toneladas. Em toda a cidade, foram recolhidas 892 toneladas de lixo pelos 4.456 garis destacados para trabalhar na virada de ano.

Em todo o estado, segundo dados preliminares da PM, 38 pessoas foram conduzidas para delegacias e 11 armas de fogo foram apreendidas, entre estas está um fuzil calibre 5.56, apreendido por policiais do 41º BPM (Irajá).