SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 38 anos morreu na madrugada deste domingo (1º) após ser atingida pela explosão de fogos de artifício, que foram acesos durante a passagem de ano. A morte no Réveillon ocorreu na faixa de areia da praia Nova Mirim, em Praia Grande, na Baixada Santista.

A explosão resultou em ferimentos na região do tórax da vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares foram até o local e encontraram a mulher ferida. Um homem de 41 anos, que se identificou como primo da vítima, informou que, durante a queima de fogos, um rojão se prendeu no corpo da mulher e explodiu antes que ele conseguisse retirar.

De acordo com a Prefeitura de Praia Grande, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas constatou a morte da mulher no local.

Não há informações se os fogos foram lançados em evento oficial da prefeitura ou se foi solto por pessoas que estavam na orla, incluindo parentes da vítima. Em seu site, a gestão municipal disse que a cidade teria a queima de artefatos em seis pontos diferentes.

"A disposição dos fogos sem estampido foi planejada de acordo com a característica populacional, população fixa e sazonal e espaço da faixa de areia de cada região. No Canto do Forte e Tupi serão 22 minutos de queima; no Guilhermina/Aviação e Caiçara serão 16 minutos; Flórida e Solemar terão 10 minutos de fogos para chegada do Ano Novo", detalhou a prefeitura em nota no dia 27 para divulgar a festa.

Ainda de acordo com a divulgação da prefeitura, os fogos foram montados e isolados em estruturas na faixa de areia, seguindo todas as normas de segurança necessárias. Além disso, a lei prevê a proibição do manuseio, da utilização, da queima e da soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos com estampido em todo o território do município.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Praia Grande como homicídio e lesão corporal culposa (sem intenção).