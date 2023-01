SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - vítima, que tinha 38 anos, se feriu com fogos de artifício no Réveillon na madrugada de ontem em Praia Grande, litoral paulista.

O que se sabeUm primo da vítima disse à polícia que o artefato ficou preso na roupa dela e explodiu antes que eles conseguissem retirá-lo.Segundo ele, o rojão foi arremessado por outras pessoas, que fugiram.O namorado da mulher ficou ferido ao tentar salvá-la.Acionado, o Samu constatou o óbito no local, no bairro Nova Mirim.O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio e lesão corporal culposa.O que mostram as imagens. Vídeo obtido pelo perfil Boca no Trombone PG registrou o momento do acidente. Nas imagens da queima de fogos na praia, é possível ver o momento da explosão, quando a vítima estava na areia.

Foi bem na mulher, vamos embora

Pessoa que gravou o acidente

Foi muito triste o marido dela estava desolado

Relato de testemunha nas redes sociais

Após a explosão, o local foi isolado e passou por perícia, segundo informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) em nota enviada à reportagem. A pessoa que soltou o rojão ainda não foi identificada, segundo a Polícia Civil.