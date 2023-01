SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A volta do feriado de Ano-Novo causa trânsito intenso em algumas rodovias paulistas nesta segunda-feira (2), mas sem grandes transtornos.

Segundo números da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), mais de 6,3 milhões de veículos devem ter deixado a cidade de São Paulo pelas rodovias concedidas e por aquelas sob administração do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), no Ano Novo.

CONFIRA A SITUAÇÃO NAS PRINCIPAIS RODOVIAS

ANCHIETA-IMIGRANTES

Segundo a concessionária, o sistema Anchieta-Imigrantes, que dá acesso à Baixada Santista, recebe alto fluxo de veículos no momento. A rodovia Imigrantes está congestionada do km 58 ao km 52 no sentido capital. A Anchieta, também no sentido São Paulo, tem lentidão do km 55 ao km 50 e do km 13 ao km 10. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega está congestionada do km 275 ao km 274, no sentido São Paulo.

TAMOIOS

A Rodovia dos Tamoios, que dá acesso ao litoral norte, tem trânsito livre no sentido litoral e fluxo intenso no sentido São José dos Campos.

AYRTON SENNA-CARVALHO PINTO

As condições de tráfego estão tranquilas, segundo a concessionária, nos dois sentidos da via.

ANHANGUERA-BANDEIRANTES

O sistema Anhanguera-Bandeirantes, que permite acesso à diversas cidades do interior, está com o tráfego normal nesta manhã.

SISTEMA CASTELLO-RAPOSO

O trecho também segue com tráfego normal, sem lentidão ou ocorrências registradas.

RODOANEL

Rodoanel Oeste apresenta tráfego normal em ambos os sentidos, entre Perus e Embu, do km 00 ao km 29.

RODOVIAS DO DER RAPOSO TAVARES

O trecho de Cotia está intenso, mas sem lentidão, assim como o trecho em São Paulo.

OSWALDO CRUZ

Tanto no trecho de Ubatuba quanto no de Taubaté, o movimento está intenso, com lentidão na serra por causa do excesso de veículos.

D. PAULO R. LOUREIRO (MOGI-BERTIOGA)

No sentido Bertioga o trânsito está lento, com pontos de congestionamento no trecho de serra. No sentido Mogi das Cruzes, o fluxo está intenso e com lentidão, mas sem congestionamento.

PADRE MANOEL DA NÓBREGA (SP- 055 -LITORAL SUL)

Nos dois sentidos a rodovia está com fluxo intenso e sem lentidão

MANOEL HYPPOLITO REGO (SP-055 - LITORAL NORTE)

A rodovia está congestionada nos dois sentidos por causa do excesso de veículos.