SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na madrugada desta terça-feira (3) deixou 24 pessoas feridas, na rodovia dos Bandeirantes. Elas foram socorridas e as causas da colisão ainda estão sendo apuradas.

O acidente ocorreu às 2h25, no km 26 da pista sul, sentido capital, segundo a Autoban, concessionária responsável pela via, quando o ônibus colidiu na traseira de uma carreta que transportava açúcar.

A parte dianteira do ônibus de viagem ficou completamente destruída com o impacto da colisão. O destino do coletivo ainda não foi divulgado.

Todas as vítimas são do ônibus, sendo 14 em estado leve e 10 em estado moderado, segundo a Autoban. Os feridos foram socorridos por ambulâncias da concessionária e do Corpo de Bombeiros.

Os veículos envolvidos no acidente ainda estão no local, assim como a perícia. A faixa 5 (da direita) e o acostamento seguem interditados, mas não há lentidão no local.