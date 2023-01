SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023 já tem data definida. A prova será aplicada nos dias 5 e 12 de novembro.

Os dias da prova foram divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) nesta segunda-feira (2).

As inscrições devem ser feitas na página do Enem no período de 8 a 19 de maio. Os resultados do exame serão divulgados em 16 de janeiro de 2024.

Além de avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica, o resultado também é utilizado como forma de ingresso em diversas universidades.

Enem PPL O Inep também divulgou as datas de aplicação do Enem PPL (para Pessoas Privadas de Liberdade), que ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro, com inscrições entre 9 e 27 de outubro. O resultado será divulgado em 16 de janeiro.

Essa modalidade do exame é aplicada desde 2010 pelo Inep, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Depen (Departamento Penitenciário Nacional), com a intenção de elevar a escolaridade da população prisional.

CALENDÁRIO ENEM 2023

Inscrições: de 8 a 19 de maio

Provas: 5 e 12 de novembro

Resultado: 16 de janeiro de 2024