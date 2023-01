SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo começa a enviar os carnês de pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) a partir no próximo dia 19, com o vencimento da primeira parcela ou o pagamento à vista do dia 1º de fevereiro em diante.

O limite para recebimento dos boletos e o vencimento do tributo é calculado a partir da data da postagem, conforme tabela abaixo.

Neste ano, o cálculo do IPTU terá 5,5% de aumento, segundo decreto assinado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) no último dia 27.

Caso o contribuinte não receba o boleto até a data limite, é possível emitir a segunda via no site da prefeitura, ou procurar a subprefeitura mais próxima para comunicar a falha. A segunda via pode ser emitida a partir de 15 de janeiro.

Os imóveis isentos de IPTU irão receber as notificações a partir do dia 23 de fevereiro.

Em 2021, a Câmara Municipal aprovou mudança na regra do imposto sobre imóveis paulistanos que prevê reajuste pela inflação até 2024, com uma trava que limita este aumento em até 10% ao ano.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a inflação acumulada de 12 meses fechou em 5,9% em novembro.

Vencimento da primeira parcela ou pagamento à vista - Limite para recebimento do boleto

pelo contribuinte - Postagem no Correio

01/02/2023 - 24/01/2023 - 19/01/2023

02/02/2023 - 24/01/2023 - 19/01/2023

03/02/2023 - 26/01/2023 - 19/01/2023

04/02/2023 - 27/01/2023 - 20/01/2023

05/02/2023 - 27/01/2023 - 20/01/2023

06/02/2023 - 27/01/2023 - 20/01/2023

07/02/2023 - 30/01/2023 - 24/01/2023

08/02/2023 - 31/01/2023 - 24/01/2023

09/02/2023 - 01/02/2023 - 26/01/2023

10/02/2023 - 02/02/2023 - 27/01/2023

11/02/2023 - 03/02/2023 - 27/01/2023

12/02/2023 - 03/02/2023 - 30/01/2023

13/02/2023 - 03/02/2023 - 30/01/2023

14/02/2023 - 06/02/2023 - 01/02/2023

15/02/2023 - 07/02/2023 - 02/02/2023

16/02/2023 - 08/02/2023 - 02/02/2023

17/02/2023 - 09/02/2023 - 06/02/2023

18/02/2023 - 10/02/2023 - 06/02/2023

19/02/2023 - 10/02/2023 - 06/02/2023

20/02/2023 - 10/02/2023 - 06/02/2023

21/02/2023 - 10/02/2023 - 06/02/2023

22/02/2023 - 10/02/2023 - 06/02/2023

23/02/2023 - 15/02/2023 - 09/02/2023

24/02/2023 - 16/02/2023 - 09/02/2023

25/02/2023 - 17/02/2023 - 10/02/2023

26/02/2023 - 17/02/2023 - 10/02/2023

27/02/2023 - 17/02/2023 - 10/02/2023

08/02/2023 - 17/02/2023 - 10/02/2023