SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rodovia dos Imigrantes registrou 24 quilômetros de lentidão no sentido capital na tarde desta terça-feira (3) após o fim da folga de Ano-Novo.

O trânsito estava parado entre os quilômetros 46 e 70 por causa do excesso de veículos, segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes.

Havia congestionamento também na rodovia Cônego Domênico Rangoni, que liga o Guarujá à rodovia dos Imigrantes no sentido São Paulo, do km 257 ao km 270.

A rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido capital, estava parada do km 285 ao km 274 e do km 271 ao km 274, ambos no acesso da rodovia dos Imigrantes.

O retorno à capital do motorista que vem do litoral é feito pela Operação Normal 5X5, de acordo com a concessionária. A descida é realizada pela pista sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. A subida é feita pela pista norte das duas rodovias.

Na chegada à capital, o motorista encontra lentidão na rodovia Ayrton Senna, do km 54 ao km 47.