SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mês de janeiro começou ensolarado e com altas temperaturas em diversas regiões do país. Mas, ao longo desta semana, o cenário foi mudando e diversas regiões apresentaram queda nas temperaturas. Este final de semana deve ser de temperaturas mais amenas e com chuva na maior parte do Brasil.

Segundo a Climatempo, a chuva ganha força no Nordeste por causa da entrada de umidade e a formação de um VCAN (Vórtice Ciclônico em Altos Níveis), que tem favorecido o tempo mais fechado e com chuva sobre o leste do Nordeste.

São esperados temporais no oeste da Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão. A costa do Recife também deve ter chuva expressiva.

Além disso, uma frente fria avança pelo Paraná e São Paulo e canaliza a umidade, que aumenta a incidência da chuva no estado de Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás e de Mato Grosso, com previsão de chuva forte, segundo a Climatempo, em especial, no Mato Grosso e em Goiás.

Em São Paulo, por exemplo, as temperaturas ficam entre 15ºC e 23ºC, com muitas nuvens e pancadas de chuva, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

São esperadas chuvas no final de semana na maioria das capitais do Brasil, com exceção de Curitiba e Porto Alegre

No Rio de Janeiro, as temperaturas oscilam entre 18ºC e 25ºC, com muitas nuvens, pancadas de chuva, com a presença de trovoadas.

Brasília terá a presença de muitas nuvens no sábado e domingo, com pancadas de chuva e trovoadas, com temperaturas um pouco mais altas, entre 17ºC e 26ºC.

Não há previsão de chuva para Porto Alegre, mas o sol fica entre nuvens e com temperaturas mais elevadas, entre 19ºC e 30ºC.

Salvador terá o final de semana com chuva isolada, sol entre nuvens e temperaturas entre 24ºC e 30ºC.

Florianópolis, por sua vez, também terá muita nebulosidade e chuvas isoladas, com temperaturas entre 19ºC e 26ºC.