SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma cratera se abriu na Vila Lourdes, em Carapicuíba (SP), a poucos metros de residências da Rua da Reserva. Imagens feita por um morador da região mostram que o buraco, que surgiu na noite desta quinta (5), começou menor, derrubando apenas o asfalto próximo a um trecho de calçada e foi ampliado ao longo da madrugada, com partes do terreno cedendo e expondo tubulações subterrâneas.

"Descaso das autoridades de Carapicuíba. Rua da Reserva caindo, literalmente. Vizinhos já pediram ajuda e nada, nenhuma viatura para ajudar a pelo menos parar o tráfego de carros para não acontecer um acidente grave. Moradores estão avisando motoristas e pedestres", escreveu o lutador Ge Rodrigues, em postagem no Facebook.

No vídeo gravado pelo homem, é possível ver uma barreira improvisada, usando balde e lona, para tentar impedir o trânsito de pessoas e veículos na região em que o asfalto foi "engolido".

A Defesa Civil de Carapicuíba informou à reportagem que a cratera surgiu em meio às fortes chuvas que atingiram a região e que uma equipe do órgão, assim como agentes de trânsito para controlar o tráfego, foram enviados ao local na manhã desta sexta (6).

A equipe também estará encarregada de avaliar os possíveis riscos aos imóveis da região, mas ainda não há informações sobre o impacto até o momento.

O prazo para reparo do asfalto, possíveis danos materiais aos moradores e a causa exata do incidente ainda não foram confirmados pelos engenheiros, que ainda estão no local.