SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi assaltada após atender a um suposto chamado de uma idosa que estaria passando mal na região de Caladinho, em Rio Branco. Segundo a Polícia Militar do Acre, ao chegarem no local, dois socorristas foram rendidos e tiveram os celulares roubados.

O caso ocorreu nesta quarta-feira (4), por volta das 20h. Os autores do crime seriam dois homens, que estavam armados e fugiram após o roubo.

A Polícia Militar foi acionada, mas não localizou os suspeitos. As vítimas não sofreram agressões.

A Polícia Civil informou, por meio da DIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais), que está investigando o caso.

Ainda conforme a corporação, o caso foi uma situação isolada, pois trotes envolvendo assaltos não são comuns no Acre.