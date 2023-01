SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois trabalhadores de uma empresa agrícola morreram após ficarem soterrados dentro de um silo de milho em Itaberá, no interior de São Paulo. Ouder Henrique Torres, 33, e Valdinei Pedro Jardim Rodrigues, 23, estavam em horário de trabalho, por volta das 12h30 de quarta-feira (4), quando ocorreu o acidente.

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que as vítimas realizavam a limpeza interna do silo quando caíram dentro do armazenamento e morreram soterrados. Equipes da empresa, acompanhadas do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura e das Polícias Civil e Militar, trabalharam durante horas na tentativa de encontrar os funcionários com vida. No entanto, apenas à noite os corpos foram localizados.

Em nota, a Belagrícola, empresa onde ocorreu o acidente que tem sede em Londrina (PR), informou que "se solidariza com os familiares dos prestadores de serviço" e que, neste momento, "as atenções estão voltadas aos encaminhamentos legais do caso e total apoio aos familiares". A companhia também disse que investigações para identificar a causa do acidente já foram iniciadas.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Itapeva e encaminhado a Delegacia de Itaberá, onde será investigado. A SSP-SP ainda informou que já foram solicitados exames junto ao IC (Instituto de Criminalística) e IML (Instituto Médico Legal).

AMIGOS LAMENTAM MORTES

Nas redes sociais, um servidor da Prefeitura de Itaberá, amigo de uma das vítimas, lamentou o ocorrido e afirmou que todos mantinham esperanças de encontrá-los vivos durante a operação de resgate.

"Dois jovens que começaram a trabalhar muito cedo e infelizmente perderam a vida trabalhando", escreveu ele. "Impossível entender tudo isso, momento de dor, tristeza. No momento que fomos acionados para socorrer dois rapazes que tinham caído no trabalho, achei que seria mais um resgate com final feliz e nada grave, mas infelizmente não teve final feliz."

Uma amiga dos dois trabalhadores compartilhou uma homenagem a eles dizendo estar incrédula com a notícia. "Sair para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia e não voltar parece ser ainda mais triste e inacreditável. É a lei da vida, a gente sabe, mas quando ela se finda em dois jovens, com uma vida toda pela frente, quando quem conhece e vê a vida [deles] se ajeitando, os sonhos se realizando, é impossível não se emocionar", escreveu ela.

A Prefeitura de Itaberá também lamentou a morte dos dois trabalhadores. "Diante deste momento de dor, a administração municipal se solidariza com todos os familiares e amigos. Que Deus, em sua infinita sabedoria, conforte o coração de todos", diz comunicado.