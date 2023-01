SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estados do Sudeste, do Centro-Oeste e do Norte do Brasil têm previsão de chuva intensa e alertas de risco por causa do volume de água neste primeiro fim de semana de 2023, segundo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

No geral, a previsão é de chuva em boa parte do país neste domingo (8). A exceção é o Rio Grande do Sul, que, inclusive, deverá enfrentar baixa umidade. Já em Santa Catarina e no Paraná podem ocorrer chuvas isoladas.

Também não chove em alguns estados do Nordeste: em parte da Bahia e do Piauí; e em Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

Em relação ao Sudeste, o instituto alerta para chuva intensa no norte de São Paulo, na faixa que vai desde o litoral até Franca, no interior paulista e nos estados Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

As chuvas da madrugada deste sábado derrubaram barreiras que provocaram a interdição total da rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa (RJ), sentido Rio de Janeiro. O trânsito foi desviado para o sentido contrário da estrada federal, operando com mão única.

Os grandes volumes de chuva no Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo são provocados desde quarta (4) pelas áreas de instabilidade da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul).

Entre a manhã de quinta (5) e a de sexta, São João Del Rei (MG) teve 85,2 mm acumulados de chuva. No Rio de Janeiro, Santa Maria Madalena acumulou 71,6 mm. A maior marca foi em Nova Xavantina (MT), com 108,2 mm.

Em Belo Horizonte (MG), o fim de semana será todo nublado, com pancadas de chuva, e temperatura que oscilam entre 17ºC e 24ºC.

Na cidade do Rio de Janeiro, o sol deve aparecer levemente na manhã deste domingo e há previsão de trovoadas à tarde e à noite. A temperatura oscila entre 19ºC e 24ºC.

Em Vitória (ES), a máxima atinge 27ºC neste domingo e a tendência é que a chuva perca força a partir desta segunda-feira (9).

Em São Paulo, de acordo com o instituto, a instabilidade pode atingir grande parte do estado neste domingo, com possibilidade de grandes volumes de chuva (maiores que 60 mm) em pontos do norte e do centro-leste paulista.

Neste domingo, a temperatura sob um pouco --a previsão para a máxima é de 21ºC. E assim como nos demais estados do sudeste, a chuva não dará trégua nos próximos dias.

O mesmo ocorre no centro-oeste. As capitais Brasília, Goiânia (GO) e Cuiabá (MT) também enfrentam dias chuvosos ao menos até a próxima quarta-feira (11).

