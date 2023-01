SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Golpistas invadem sedes dos Três Poderes, Moraes afasta governador do DF do cargo e outras notícias para começar esta segunda-feira (9).

ATAQUE À DEMOCRACIA

Golpistas invadem Planalto, Congresso e STF; PM reage com bombas. Apoiadores de Bolsonaro que estavam no Quartel General do Exército espalharam atos de vandalismo em Brasília.

STF

Moraes afasta governador do DF do cargo após vandalismo em Brasília. Ministro determinou suspensão das funções públicas de Ibaneis Rocha por 90 dias.

INTERVENÇÃO

Lula decreta intervenção na segurança do DF, culpa Bolsonaro e chama invasores de fascistas. Presidente também disse que esquerda nunca protagonizou um episódio similar a este no Brasil.

POLÍTICA

Bolsonaro diz que depredações 'fogem à regra' da democracia. Ex-presidente foi criticado por Lula por insuflar apoiadores; Mourão diz que respeito e ordem devem prevalecer.

FLÁVIO DINO

Dino diz que 200 foram presos em atos de vandalismo em Brasília. Foram ainda apreendidos 40 ônibus.

EXTERIOR

Biden chama ataques de ultrajantes, e líderes condenam ataque à democracia. Macron oferece apoio incondicional e Fernández fala em tentativa de golpe.

ECONOMIA

Petroleiros alertam para possíveis ataques a refinarias e golpistas fazem bloqueios; veja situação nos estados. Bolsonaristas anunciaram interdições em locais como Duque de Caxias (RJ) e Araucária (PR).

CULTURA

Invasão aos Três Poderes danifica vitral no Congresso e mural de Di Cavalcanti. Danos se estenderam a escultura de Alfredo Ceschiatti e painel de Athos Bulcão.

ESPORTE

Depois de uma vida que foi dinamite, Roberto, ídolo do Vasco, morre aos 68. Atacante marcou época no futebol brasileiro nos anos 1970 e 1980.

CACIQUE RAONI

'Desejo descansar, mas não posso parar', diz cacique Raoni. Liderança caiapó, de cerca de 90 anos, se mantém em ação diante de ameaça constante contra indígenas.

COTIDIANO

Rio abre primeiro Carnaval antecipado pós-pandemia temendo segurança. Foliões comemoram retorno da folia na data tradicional e adotam estratégias contra roubos.

COTIDIANO

Museu do Ipiranga prorroga ingresso grátis até março. Local recebeu mais de 150 mil pessoas desde a reinauguração, em setembro passado.

EXTERIOR

Portugal adota câmeras para policiais em meio a radicalização de forças. Denúncias de condutas violentas e discriminatórias se acumulam, com alinhamento a discurso de ultradireita.