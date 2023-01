SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manifestantes contra os atos golpistas deste domingo (8), em Brasília, estão reunidos no início da noite desta segunda (9) em frente ao Masp, na avenida Paulista, região central de São Paulo, para um protesto em defesa da democracia.

O ato pede que não seja dada anistia aos golpistas, que invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF (Supremo Tribunal Federal). Estimulados pelo discurso antidemocrático do ex-presidente Jair Bolsonaro, os vândalos não aceitam a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assumiu no dia 1º de janeiro o seu terceiro mandato na Presidência.

Ao som de músicas do grupo de rap Racionais MC's e de artistas da MPB como Djavan, os manifestantes se misturam na avenida Paulista a ambulantes, que vendem toalhas, faixas e bandeiras com o rosto do presidente Lula. O grupo também profere xingamentos contra Bolsonaro.

Além de movimentos sociais e sindicatos, o ato foi convocado por torcidas organizadas -a chegada de integrantes da Gaviões da Fiel foi celebrada por parte dos manifestantes. Também é possível notar bandeiras de partidos políticos, como PSOL e UP.

Ocupada pelos manifestantes, a pista sentido centro da avenida Paulista foi fechada para veículos na altura da alameda Campinas.

Vereador por São Paulo e deputado estadual eleito para a nova legislatura, Antônio Donato (PT) afirmou à reportagem que o ato busca repudiar qualquer tentativa de desestabilizar a democracia. "Não é possível acontecer o que aconteceu e não ter representantes nas ruas", disse.

Quem também participa do protesto é o recém-empossado ouvidor da Polícia de São Paulo, professor Claudinho Silva. Segundo ele, representantes da ouvidoria estão no local para acompanhar e mediar a relação entre os coordenadores do ato e a Polícia Militar.